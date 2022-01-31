Штамм "омикрон" распространился на большинство областей Украины

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" распространился на 20 из 24 областей Украины. Об этом заявил в понедельник глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

"Штамм "омикрон" обнаружен уже в 20 областях страны. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве", - сказал министр, выступление которого транслировалось на странице ведомства в Facebook.

Ляшко отметил, что число граждан, которые нуждаются в лечении в стационаре, "не растет такими же темпами", что при других штаммах вируса.

По данным Минздрава страны, за последние сутки на Украине зафиксировано более 22 тыс. новых случаев коронавируса. Новый максимум по числу заразившихся коронавирусом был зафиксирован в стране 29 января, когда за сутки было выявлено более 37,3 тыс. инфицированных. Всего с начала пандемии на Украине зафиксировано 4 064 495 случаев заражения коронавирусом. От вызванных инфекцией осложнений умерли 100 203 человека.