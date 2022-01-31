Диспетчерские центры появятся во всех крупных поликлиниках Подмосковья

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Диспетчерские центры для взаимодействия с пациентами появятся во всех крупных поликлиниках Московской области в течение недели. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Светлана Стригункова.

"На прошлой неделе ввели системную работу на двух больших городских округах - Балашиха и Одинцово. Проанализировали, как работают диспетчеры, как они обзванивают, как закрываются больничные листы, предприняли меры для того, чтобы разработать единые алгоритмы сортировки пациентов, обзвона, закрытия больничных листов. По факту в этих поликлиниках после запуска новых алгоритмов работы диспетчерам поликлиник удалось на 22% уменьшить количество вызовов на дом. За эту неделю мы планируем, что во всех крупных поликлиниках мы внедрим и проверим, как диспетчерские центры будут работать", - сказала Стригункова.

Согласно презентации к выступлению, ранее функционал, который исполняют сотрудники диспетчерского центра, был частично возложен на регистраторов. Кроме того, больничные закрывались в поликлинике, а данные пациента вносил врач. Теперь же пациенты могут закрывать больничные листы дистанционно, а данные будут занесены диспетчером - врач лишь поставит цифровую подпись.