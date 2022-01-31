Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций

"Татьяна Голикова рассказала членам комиссии о напряженной эпидемиологической ситуации в стране, особенностях распространения нового штамма "омикрон" (52% из числа заболевших в последние дни), негативных последствиях в этой связи для экономики и жизнедеятельности предприятий из-за массовых заболеваний (500 тыс. больничных листов в сутки). Она призвала координаторов сторон РТК принять самое активное участие в разработке антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере, поручив при этом Минтруду завершить уже 31 января затянувшуюся разработку данного проекта", - говорится в сообщении по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).