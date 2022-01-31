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Пандемия COVID-19

Голикова поручила Минтруду завершить разработку антиковидных рекомендаций

Срок выполнения поручения - 31 января

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Министерству труда РФ завершить разработку антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере, сообщается в понедельник на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

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"Татьяна Голикова рассказала членам комиссии о напряженной эпидемиологической ситуации в стране, особенностях распространения нового штамма "омикрон" (52% из числа заболевших в последние дни), негативных последствиях в этой связи для экономики и жизнедеятельности предприятий из-за массовых заболеваний (500 тыс. больничных листов в сутки). Она призвала координаторов сторон РТК принять самое активное участие в разработке антиковидных рекомендаций в социально-трудовой сфере, поручив при этом Минтруду завершить уже 31 января затянувшуюся разработку данного проекта", - говорится в сообщении по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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