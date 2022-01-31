В Москве к концу недели ожидается похолодание до минус 10 градусов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве к концу недели, 4 и 5 февраля, понизится и составит от минус пяти до минус 10 градусов. Ночью 5 февраля синоптики прогнозируют снижение температуры до минус 14 градусов, сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"В первую неделю февраля в Москве будет облачно с прояснениями. В конце недели похолодает. 4 и 5 февраля температура воздуха составит от минус пяти до минус 10 градусов. Ночью 5 февраля синоптики прогнозируют снижение температуры до минус 14 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами ожидается слабый снег", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 1 февраля, температура воздуха составит от минус одного до минус трех градусов, пройдет небольшой снег. На крышах зданий могут образоваться сосульки. В среду термометры покажут от минус трех до минус пяти градусов. Будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. В четверг в столице прогнозируют от минус четырех до минус шести градусов. Как и в предыдущие дни, местами пройдет небольшой снег.