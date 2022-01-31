Завод в Северной Осетии будет производить 14,4 тонн кислорода в сутки

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 января. /ТАСС/. Завод по выпуску 14,4 тонн кислорода в сутки построят в 2022 году в Северной Осетии. Как сообщил в понедельник глава республики Сергей Меняйло, создание предприятия совместно с установкой новых цистерн на 8 тонн в одной из больниц позволят полностью покрыть потребности региона в кислороде.

"Новый завод будет производить 14,4 тонн в сутки. Плюс у нас будут четыре кислородные станции на 8 тонн, и даже в пиковых периодах мы будем обеспечены своим кислородом. От поставок кислорода пока не отказываемся и договоры не прекращаем, пока не начнем себя обеспечивать кислородом", - сказал Меняйло на заседании оперштаба.

Завод будет построен до конца года. На новом предприятии будет создано 100 рабочих мест.

Цистерны для хранения жидкого кислорода устанавливают в настоящее время в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП). Там 9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода.

На данный момент в ковид-стационарах республики находятся 649 человек. Свободный коечный фонд составляет 29%.