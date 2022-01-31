Свердловские власти выделили на 20% больше средств на реабилитацию после коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделили более 1 млрд рублей на реабилитацию больных после коронавируса в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"В прошлом году только на реабилитацию после коронавируса на Среднем Урале было направлено порядка 800 млн рублей. В 2022 году на эти цели выделено более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как добавил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, Свердловская область стала одной из пилотных площадок по внедрению программы реабилитации. "Это повлечет за собой серьезное выделение средств из федерации на развитие реабилитации. Они могут пойти на оборудование наших пансионатов, домов отдыха, санаторных учреждений, больниц реабилитационного лечения, отделений, которые занимаются реабилитацией", - сказал заместитель губернатора.

Также Креков уточнил, что несколько дней назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о выделении дополнительных средств для приобретения лекарств для амбулаторных больных.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В регионе с 3 февраля запретили работу заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировались чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявилио более 223 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 191 тыс. человек, 9 981 умер.