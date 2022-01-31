В Воронеже выделили помещения для создания пяти центров первичного обследования на ковид

ВОРОНЕЖ, 31 января. /ТАСС/. Власти Воронежа выделили пять зданий для создания центров первичного обследования на коронавирус, где всем обратившимся после осмотра у врача делают экспресс-тест на COVID-19, выдают лекарства и выписывают больничный лист. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Воронежа по итогам совещания у главы города Вадима Кстенина.

"В связи с ростом числа обращений горожан за медицинской помощью в городе пять муниципальных объектов переданы под организацию первичного приема специалистами городских медучреждений. Завтра планируется открыть пункты приема в детской школе искусств №5 и во дворце творчества детей и молодежи (и в холле, и в отдельно стоящем физкультурно-оздоровительном комплексе), образовательный процесс там будет приостановлен", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что центры первичного обследования на коронавирус открылись в Воронеже в городском дворце культуры и во дворце спорта "Юбилейный", 31 января еще один центр начал работу в доме культуры "Боровое". В двух учреждениях культуры приостановили занятия в кружках и студиях, а во дворце спорта потоки посетителей спортивных секций и пациентов разведены, чтобы не допускать заражений.

Как добавила пресс-служба администрации Воронежа, за выходные в городе почти на 26% выросло число классов в школах на дистанционном обучении из-за ОРВИ: 28 января на дистанте было 468 классов в 85 общеобразовательных учреждениях, 31 января - 586 классов в 93 учебных заведениях.

В Воронежской области ввели новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 12 раз - со 175 до 2 101. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявили 213 852 случая заражения коронавирусом, выздоровели 194 168 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию. Запретили ночную работу заведений общепита, ввели ковид-сертификаты, в театрах и музеях заполняемость залов не должна превышать 50%, спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация действует для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и ряда других сфер деятельности. Вакцинировались 1 338 892 человека, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана.