В Ивановской области с 1 февраля приостанавливают диспансеризацию населения

ТАСС, 31 января. Диспансеризация населения приостанавливается в Ивановской области с 1 февраля из-за значительного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник на брифинге сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"С 1 февраля и до издания соответствующего указа приостанавливается диспансеризация взрослого населения, а также несовершеннолетних, профилактическая работа в поликлиниках региона. Сделано это в связи с многократно возросшей нагрузкой на первичное звено здравоохранения, фактически поликлиники в полном составе ушли на фронт на борьбу с коронавирусом", - сказал Фокин, уточнив, что это решение не касается углубленной диспансеризации жителей.

Кроме того, согласно решениям оперативного штаба, внесены изменения по тестированию в трудовых коллективах. Теперь все работодатели должны обеспечить проведение термометрии и не допускать пребывание сотрудников с температурой на рабочем месте.

По слова Фокина, в последние дни в регионе фиксируется взрывной рост вызовов врача на дом, их количество увеличилось в 4,3 раза, на одного врача приходится до 70 пациентов. "У нас растет число детей с коронавирусом, которых приходится госпитализировать. Если в первые волны у нас детей практически не госпитализировали, то на текущие сутки 39 детей в состоянии средней и тяжелой степени проходят лечение", - сообщил Фокин, уточнив, что на карантине по ковиду и ОРВИ находятся 414 классов в 99 школах и 137 групп в 106 детсадах.

В ковид-госпиталях региона находятся 869 человек. Ежесуточное количество госпитализаций составило 53 человека, на 23,2% меньше, чем неделей ранее, свободными остаются 334 койки. Полностью в Ивановской области вакцинировались 421 тыс. пациентов.