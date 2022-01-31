Бали начнет принимать туристов с 4 февраля

СИНГАПУР, 31 января. /ТАСС/. Индонезийский остров Бали откроется для иностранных туристов с 4 февраля. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.

"Правительство заявило, что оно вновь разрешит въезд на Бали из-за рубежа с 4 февраля 2022 года", - приводит в понедельник слова министра агентство Антара. Сообщается, что данное решение призвано помочь восстановлению экономики индонезийского острова, пострадавшей от пандемии COVID-19.

Министр также сообщил, что руководство Индонезии приняло решение сократить срок пребывания на карантине для полностью привитых туристов с семи до пяти дней.

По данным индонезийского Минздрава, за последние сутки в республике коронавирус выявили у 10 тыс. жителей, 17 человек умерли. Всего за время пандемии в Индонезии, в которой проживают 270,2 млн человек, зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 144 тыс. человек умерли, более 4,1 млн пациентов выздоровели.