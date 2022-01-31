Травников: на изменения в регламент строительства медучреждений необходим мораторий

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Запрет на внесение изменений в нормативные документы, регламентирующие проектирование и строительство медицинских учреждений и, как следствие, на утвержденную проектно-сметную документацию (ПСД) необходим на время реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом в ходе совещания в партии "Единая Россия" по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Нам в прошлом году пришлось кардинально менять техническое задание на разработку ПСД [для семи поликлиник в регионе, строительство которых ведется с применением механизма ГЧП]. <...> Так вот, хотелось бы, чтобы на период реализации большой государственной программы модернизации первичного звена здравоохранения был взят какой-то мораторий на существенное изменение нормативных документов, чтобы мы могли объекты завершать, как они задуманы изначально", - сказал он.

Травников отметил, что риски изменения нормативных документов присутствуют в сферах образования и здравоохранения, что вызывает необходимость кардинально менять строительные решения и техническое задание по разработке проектно-сметной документации. "Риски изменения нормативных документов, от этого страдают как раз такие сферы, как образование и здравоохранение. Мы уже привыкли, что начинаешь строить поликлинику по одним нормам, а сдаешь ее и получаешь лицензию по другим. По ходу дела [строительства] корректируешь проект и меняешь строительное решение. В принципе, в отношении семи поликлиник, которые мы строим по ГЧП, такое получилось", - пояснил он.

Губернатор Новосибирской области отметил, что есть потенциал в снятии избыточных требований к самой программе. "Первую амбулаторию, которую мы в рамках программы делаем, мы введем в 2022 году, хотя могли бы ввести в 2021 году. Нам пришлось корректировать документацию, проект, потому что изначально проект у нас был сделан до старта программы. Это амбулатория с подстанцией скорой помощи. В связи с тем, что подстанция скорой помощи не относится формально к первичной, мы не смогли объект заявить в программу - пришлось искусственно делить ПСД на два объекта и, соответственно, заявлять амбулаторию в программу модернизации первичного звена, а подстанцию строить за счет своей региональной программы", - сказал Травников.

По его словам, за пять лет реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе планируется построить 16 объектов, запланирован капитальный ремонт 23 зданий и реконструкция четырех поликлинических отделений, закупка медицинской техники и оборудования. "В рамках нашей региональной программы через инструменты ГЧП и госзаказ предстоит построить девять поликлиник, [будет продолжена] программа ФАПов", - сказал он, уточнив, что по итогам реализации двух программ будут созданы поликлинические мощности объемом 10 тыс. посещений в смену.

О программе

Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения началась в России с 1 января 2021 года, с 2022 года осуществляется в рамках национального проекта "Здравоохранение". В частности, планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.