Медики госпитализировали беременную пассажирку авиарейса Москва - Сочи прямо с самолета

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Врачи госпитализировали с борта воздушного судна пассажирку авиарейса Москва - Сочи, у женщины резко ухудшилось самочувствие, сообщили в понедельник в пресс-службе ГК "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.

"С рейса авиакомпании Smartavia "Москва (Домодедово) - Сочи" от экипажа поступила информация о резком ухудшении самочувствия у беременной женщины и вызове медиков к борту воздушного судна. Пассажирка госпитализирована в больницу № 4 г. Сочи", - говорится в распространенном сообщении.

Информация о состоянии женщины уточняется.