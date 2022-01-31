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Медики госпитализировали беременную пассажирку авиарейса Москва - Сочи прямо с самолета

У женщины резко ухудшилось самочувствие

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Врачи госпитализировали с борта воздушного судна пассажирку авиарейса Москва - Сочи, у женщины резко ухудшилось самочувствие, сообщили в понедельник в пресс-службе ГК "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.

"С рейса авиакомпании Smartavia "Москва (Домодедово) - Сочи" от экипажа поступила информация о резком ухудшении самочувствия у беременной женщины и вызове медиков к борту воздушного судна. Пассажирка госпитализирована в больницу № 4 г. Сочи", - говорится в распространенном сообщении.

Информация о состоянии женщины уточняется.

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