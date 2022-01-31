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Пандемия COVID-19
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В Петербурге учащихся 7-11 классов переводят на дистанционное обучение

Удаленка продлится с 2 по 13 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Учащиеся старших классов школ Санкт-Петербурга переводятся на дистанционное обучение на период с 2 по 13 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщили в понедельник в Смольном.

"В соответствии с изменениями: с 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы города. При этом проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения (изложения), а также очное обучение первых-шестых классов допускается при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

Кроме того, в городе вводится запрет на посещение несовершеннолетними заведений общепита с 2 по 13 февраля. 

Теги
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