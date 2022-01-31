Минюст планирует к концу 2024 года создать 100 тыс. мест для отбытия принудительных работ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минюст России планирует к концу 2024 года создать 100 тыс. мест для применения наказания в виде принудительных работ, это позволит снизить число лиц в местах лишения свободы. Об этом в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"На сегодняшний день у нас создано 15 тыс. мест (для исполнения наказания в виде принудительных работ - прим. ТАСС), и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тыс. мест, - сообщил Чуйченко. - И, таким образом, у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы".

Он напомнил, что на сегодняшний день в местах лишения свободы в России отбывают наказание порядка 350 тыс. человек, из них примерно у 180 тыс. есть право обратиться о переводе из мест лишения свободы на принудительные работы. "Понятно, что далеко не все из этих 180 тыс. достойны перевода с лишения свободы на принудительные работы, многие просто не встали на путь исправления. И здесь в общем-то соответствующие службы будут производить отбор. Но мы исходим из того, что на сегодняшний день порядка 100 тыс. человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру, а именно заменить лишение свободы на принудительные работы", - сообщил министр.

"Проблема состоит в том, что у нас нет просто соответствующих мест, в которых можно было бы обеспечивать отбытие этими людьми наказания", - подчеркнул он. Глава Минюста напомнил, что работающие в исправительных центрах "не считаются лишенными свободы, они юридически свободны".

"Но достоинство этой меры [наказания] состоит в том, что люди работают, получают деньги, они уже готовятся, как говорится, к выходу в свободную жизнь. И ко всему прочему <...> они получают не ущемляющую их человеческое достоинство заработную плату, они живут в нормальных условиях, у них есть возможность общаться с родственниками, они могут выходить в город", - отметил Константин Чуйченко. По его словам, применение этого вида наказания "значительно легче для бюджета, поскольку, например, стоимость создания одного места, если вести речь о легких конструкциях некапитального типа, составляет около 500 тыс. рублей на одного осужденного, это значительно меньше, нежели создавать место в местах лишения свободы". Кроме того, такие осужденные фактически сами оплачивают расходы, связанные с их содержанием.

Ранее Владимир Путин поручил Минфину подготовить совместно с Минюстом и ФСИН России и представить до 1 мая этого года в правительство РФ предложения о выделении дополнительных средств из бюджета на расширение сети исправительных центров и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам.