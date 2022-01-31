Число мест для осужденных к принудительным работам в РФ увеличат втрое

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия в этом году увеличит в три раза число мест для отбытия альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте России после встречи министра юстиции Константина Чуйченко с президентом России, в ходе которой министр отметил, что к концу 2024 года в РФ планируется создать порядка 100 тысяч мест для отбытия принудительных работ, что позволит значительно уменьшить число лиц в местах лишения свободы.

"Минюстом России на постоянной основе ведется активная работа по расширению сети исправительных центров. В 2021 году было создано свыше 15 тысяч мест для принудительных работ, а до конца 2022 года планируется создать еще 35 тыс. таких мест", - сообщили в Минюсте. К концу 2024 года планируется увеличить количество мест в исправительных центрах до 100 тыс., а затем довести это количество до 110 тыс.

В министерстве отметили, что "все больше работодателей заинтересованы привлекать граждан, направленных на принудительные работы, для трудоустройства на своих предприятиях, тем самым получая квалифицированных и дисциплинированных работников". В свою очередь граждане "получают возможность трудиться по специальности, получать достойную зарплату и адаптироваться к гражданской жизни к моменту завершения отбытия назначенного им наказания".

Расширение сети исправительных центров предусмотрено утвержденной в 2021 году концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года.