Число зарегистрированных браков выросло в Татарстане более чем на 27% в 2021 году

КАЗАНЬ, 31 января. /ТАСС/. Количество зарегистрированных браков в Татарстане выросло до 24,6 тыс. по итогам 2021 года. Республика стала лидером по этому показателю среди регионов Приволжского федерального округа, сообщила в понедельник на итоговом заседании коллегии управления ЗАГС Татарстана руководитель ведомства Гульшат Нигматуллина.

"Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по числу браков. Количество вновь созданных семейных союзов увеличилось в 2021 году более чем на 27%. Указанный рост, как нам представляется, позволяет с большой долей вероятности прогнозировать увеличение в 2022 году числа рождения первых детей", - сказала Нигматуллина.

Согласно данным, за 2021 год в Республике Татарстан заключено 24,6 тыс. браков, что на 5 303 пары больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По ее словам, Татарстан также демонстрирует наиболее высокие показатели в сфере семейно-демографического развития среди регионов Приволжского федерального округа.

"Как по абсолютному количеству, так и в расчете на 1 тыс. человек населения, наша республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе по зарегистрированным актам о рождении. <...> В Республике Татарстан отмечается и самый низкий в Приволжском федеральном округе уровень регистрации смерти на 1 тыс. человек населения. Хотя общая динамика этого показателя за последние два года, обусловленная пандемией, вызывает вполне обоснованную тревогу и сильную озабоченность", - сказала Нигматуллина.