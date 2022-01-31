Жители Подмосковья смогут закрыть больничный через горячую линию "122"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Жители Московской области смогут закрыть электронный больничный лист с помощью горячей линии "122", услуга заработает с 4 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области закрыть электронный больничный лист можно будет, позвонив на горячую линию "122". Данная услуга начнет действовать с 4 февраля", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в среднем в Московской области в настоящее время в сутки закрывается порядка 10 тыс. больничных листов, 70% из них - дистанционно.

"Заболеваемость новым штаммом "омикрон" в регионе остается высокой, в связи с чем выросла нагрузка и на первичное звено. Сейчас операторы диспетчерского центра самостоятельно обзванивают пациентов, у которых подходит срок закрытия больничного листа, и предлагают сделать это дистанционно. С 4 февраля жители сами смогут обратиться в кол-центр "122" за закрытием больничного. Голосовой помощник задаст уточняющие вопросы, оформит заявку и передаст ее в поликлинику, после чего с пациентом свяжется врач и закроет больничный лист дистанционно", - процитировали в тексте слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.