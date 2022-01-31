В Подмосковье не планируют вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Власти Московской области не планируют вводить новые ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы не планируем дополнительные ограничения, мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы усилить амбулаторное звено: различные способы телемедицины, линия 122. Все это позволяет нам снять серьезную нагрузку на врачей. Но я должен признаться, что она сегодня запределельная, поэтому привлекаем студентов и, конечно, бросаем силы с плановой помощи", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1".

Он отметил, что регион своевременно проводит закупку необходимых лекарств для пациентов.

Также по словам губернатора, половина коечного фонда для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Московской области свободна.

"У нас 50% коек свободны. Здесь у нас запас прочности очень значительный", - сказал он.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 760 914 случаев заражения, в том числе 11 470 за последние сутки, выздоровели 626 312 человек, умерли 13 325. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 814 991 человек, коллективный иммунитет составляет 74,4%.