В Вологодской области число детей с ковидом выросло в 2,7 раза за неделю

ВОЛОГДА, 31 января. /ТАСС/. Количество детей, заболевших ковидом, увеличилось в Вологодской области в 2,7 раза за неделю. Ежедневно коронавирус подтверждается в среднем у 160 детей, их доля возросла с 20% до 35% от общего числа зараженных, сообщил в вице-губернатор Антон Кольцов.

"На сегодня у нас очередной антирекорд - 710 [заразившихся коронавирусом]. Возрастает количество заболевших детей, за неделю оно выросло в 2,7 раза, доля заболевших детей увеличилась 20% до 35% от общего количества больных. Ежесуточно ковид подтверждается в среднем у 160 детей", - сказал Кольцов на оперативном совещании областного правительства.

Вице-губернатор уточнил, что при этом общее число госпитализированных пациентов увеличилось на неделю на 44% - с 677 до 992 человек. "Всего развернуто 1 385 коек, из них 125 - детских. Моногоспитали заполнены на 67%. Но идет активный рост числа госпитализации детей, на 125 койках уже находится 98 детей. Детские койки заполнены на 73%", - добавил он.

В связи с ростом числа госпитализаций Кольцов поручил сформировать резерв коек для детей - по 100 мест в Вологде и Череповце.

Всего в Вологодской области выявлено 107 308 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 710, из них 25 госпитализировано. Выздоровели 97 900 человек, умерли 3 210.