В Подмосковье с 1 февраля заработает предварительная запись к терапевту на вечернее время

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Жители Московской области смогут заранее записаться к дежурному терапевту на время посещения с 16:00 до 20:00 с 1 февраля, мера позволит уменьшить утреннюю нагрузку на поликлиники. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения Светлана Стригункова.

"С завтрашнего дня мы принимаем такое решение, что с 16:00 до 20:00 все наши кабинеты неотложной помощи будут осуществляться по предварительной записи, то есть человек может спланировать свой приход не с утра, а именно вечером, во второй половине дня. Это для того, чтобы разгрузить утренние часы работы", - сказала Стригункова.

Как отмечается в презентации к выступлению, в настоящее время кабинеты дежурных терапевтов работают с 8:00 до 20:00 в порядке живой очереди.