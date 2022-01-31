Минюст подготовил законопроект об упрощении процедуры УДО при принудительных работах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минюст РФ направил в правительство законопроект, упрощающий применение условно-досрочного освобождения для лиц, отбывающих принудительные работы. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте.

На сегодняшний день при переводе осужденного из мест лишения свободы на принудительные работы срок для подачи ходатайства об условно-досрочно освобождения фактически обнуляется - ранее отбытый срок наказания не учитывается при определении времени, когда у осужденного появляется право подавать ходатайство об УДО. "В связи с этим осужденные не стремятся перейти на принудительные работы, предпочитая отбывать наказание в местах лишения свободы до выхода по УДО", - отметили в Минюсте.

Разработанный Минюстом законопроект предполагает установление единого срока наказания, отбытие которого необходимо для применения условно-досрочного освобождения. Таким образом, срок отбытого наказания для применения условно-досрочного освобождения не будет исчисляться заново при замене лишения свободы принудительными работами, пояснили в Минюсте.

По оценке Минюста, это станет дополнительным стимулом для граждан ходатайствовать о переводе в исправительные центры для скорейшей адаптации и ресоциализации, а также обеспечит дополнительными квалифицированными трудовыми ресурсами экономику регионов России.