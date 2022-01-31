Около 6% медицинских работников Удмуртии находится на больничном

ТАСС, 31 января. Количество амбулаторных пациентов с ковидом или подозрением на него выросло в несколько раз в Удмуртии, при этом увеличилось и количество заболевших среди медработников, сообщает республиканский Минздрав.

"По данным на 31 января, под амбулаторным наблюдением с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в Удмуртии находятся более 16 тысяч пациентов. Выросла заболеваемость и среди самих медицинских работников. На сегодняшний день на больничном листе находятся 453 врача и 723 средних медицинских работников первичного звена", - говорится в сообщении министерства. Всего в регионе работает около 6,5 тыс. врачей и почти 14 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.

Для оказания амбулаторного приема перенаправили врачей стационарного звена и узких специалистов из республиканских лечебных учреждений. Также сейчас в поликлиниках работают 251 клинический ординатор и 338 студентов Республиканского медицинского колледжа. Волонтеры измеряют температуру пациентам на входе в поликлинику.

В Удмуртии третий день подряд выявляется свыше 1 тыс. заболеваний коронавирусом, всего выявлено порядка 89,6 тыс. заболеваний. В республике действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет.