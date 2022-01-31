В одном из районов ХМАО продлили дистанционное обучение для школ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 января. /ТАСС/. Школы в некоторых поселениях Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) еще неделю будут находиться на дистанционном обучении. Об этом сообщается на сайте администрации Сургутского района.

Ранее постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой на дистант с 25 января по 8 февраля были переведены учебные заведения и секции дополнительного образования в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Сургуте, Урае, Югорске, Ханты-Мансийске. Также на дистант из-за пандемии коронавируса ушли с 25 января по 6 февраля школы в городе Мегион, с 31 января по 5 февраля в Нягани и с 26 января по 1 февраля в ряде поселений Сургутского района.

"В Сургутском районе продлили дистанционное обучение. Образование без посещения школы для учеников продолжится по 7 февраля", - сказано в сообщении.

По словам директора департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольги Кочуровой, исключение составляют школы в отдаленных поселениях муниципалитета. "Там дети учатся очно", - цитируют ее в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за 30 января зафиксирован максимум заболевших за сутки за все время пандемии - 3 021, что на 2,3% больше, чем сутками ранее. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 118,9 тыс. человек, 94,8 тыс. выздоровели, 2 171 умер.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.