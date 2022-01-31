В регионах Центральной России ожидаются метели и гололедица

ТАСС, 31 января. Умеренные осадки в виде снега и гололедица ожидаются в ближайшие три дня в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в Воронежской и Смоленской области местами их сопроводят порывы ветра до 12-14 м/с, а во Владимирской области - метель. Об этом сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Светлана Перова, в регионе проходит северо-западный циклон, на смену ему прибывает южный циклон, который несет снег и ветер. "В ближайшие дни до четверга у нас будут осадки от умеренных до местами сильных: снег, мокрый снег, где-то даже с дождем. Температурный режим в пределах от слабого минуса ночью до слабого плюса днем, то есть ночью - 0-5 мороза, днем - от трех градусов мороза до двух градусов тепла", - сказала Перова. В Смоленской области в первый день февраля также ожидаются порывы ветра до 14 м/с, во Владимирской области - днем местами метель и ветер 6-12 м/с.

По прогнозам синоптиков, с 1 по 3 февраля в Курской, Орловской, Костромской, Калужской, Липецкой и Рязанской областях пройдет небольшой умеренный снег, в Белгородской области ожидаются мокрый снег и похолодание до минус 6 градусов ночью. Также в большинстве регионов Центральной России прогнозируют налипание мокрого снега, гололедицу на дорогах и местами гололед, возможны снежные заносы.

"Тамбовская область в настоящий момент находится под действием циклона, который принес в регион потепление до плюс 1 градуса, оно сопровождается обильным снегом. Во вторник и среду в области также ожидается небольшой снег, температура воздуха днем - до минус одного и нуля градусов, ночью - до минус трех-пяти градусов, из-за чего на дорогах ожидается гололедица", - сообщили ТАСС в гидрометцентре по Тамбовской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что через Центральный федеральный округ с запада на восток будет перемещаться глубокий циклон, в результате чего на большей части территории временами будет идти снег, на юго-западе - мокрый снег. В среду в тылу циклона небольшой снег пройдет местами. Преобладающая температура ночью и днем составит от минус пяти до плюс двух градусов, на севере - минус шести до 13 градусов.