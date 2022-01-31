Турчак назвал "откровенно вредной" идею о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал "откровенно вредной" инициативу заммэра Москвы Максима Ликсутова о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч, единороссы ее не поддерживают.

"Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. "Единая Россия" ее не поддерживала и не поддержит", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов в понедельник.

По его словам, в партии "это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет". "Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили", - отметил секретарь генсовета партии.

"После двух лет пандемии, когда людям и так трудно, реанимировать такие мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности. Главе столичного дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей. И помнить, что задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее", - заключил он.