Фадеев: предложение СПЧ о создании реестра токсичного контента не предполагает санкций

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Инициатива Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о создании саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете не предполагает введение какой-либо юридической ответственности. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава совета Валерий Фадеев.

"Игорь Ашманов не предлагает юридической ответственности в этом проекте, он предлагает общественное осуждение. Этот реестр не будет передаваться в Минюст, прокуратуру с требованием принять какие-то меры. Нет. Речь идет об осуждении", - сказал Фадеев.

Он сообщил, что совет будет принимать активное участие в обсуждении этого вопроса, чтобы дать точное определение понятию "токсичный контент" и избежать его расширительного толкования. "Это очень важная история, чтобы общество согласилось с тем, что это токсичный контент. Это наша задача, вместе с коллегами будем этого добиваться ", - сказал Фадеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре 2021 года заседания СПЧ поручил рассмотреть предложения по созданию саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки. Срок исполнения установлен до 1 июня 2022 года. С соответствующим предложением на встрече выступил член СПЧ Игорь Ашманов.​​​​​​