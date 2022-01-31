Фадеев призвал уточнить критерии признания СМИ иноагентом

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает необходимым уточнить в законе критерии признания СМИ иностранными агентами. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава совета Валерий Фадеев, комментируя поручения президента РФ Владимира Путина по итогам состоявшегося в декабре 2021 года заседания СПЧ.

На прошлой неделе президент поручил "проанализировать совместно с Роскомнадзором и при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" положения законодательства РФ о регулировании деятельности СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и практику его применения", а также при необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства.

"У нас есть целый перечень предложений. И разделы такие. Уточнение критериев признания СМИ иностранным агентом. Например, деньги из-за границы. Какие деньги? Если получили деньги за рекламу или продали фотографию - это же тоже деньги из-за рубежа. Сколько денег? Размер, минимальную долю иностранного финансирования нужно определить", - сказал Фадеев.

Он также обратил внимание на необходимость уточнить в законе и критерии признания физического лица иностранным агентом. "И много таких аспектов, их нужно уточнять", - добавил Фадеев. Он отметил необходимость обсуждения этих вопросов с экспертами в рамках рабочей группы.