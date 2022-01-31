СПЧ будет следить за выполнением поручений президента по итогам заседания совета

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет вести мониторинг выполнения всех поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания совета, прошедшего 9 декабря 2021 года. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Мы будем следить за выполнением всех поручений. Даже если я как глава Совета там не упоминаюсь. В прошлом году мы на заседании совета определили ответственных за такой мониторинг выполнения поручений, и мы обладаем всей необходимой информацией - как что движется, какие принимаются решения, в каком состоянии выполнение поручения", - сказал Фадеев.

Он отметил, что в этом году по итогам встречи с СПЧ президент дал 22 поручения, в то время как в 2021 году их было 16, а в 2020 году - 15. "Это следствие того, что совет стремится расширить спектр своей работы. Ни в коем случае не умаляя значения политических прав и свобод, мы будем стараться больше давать предложений по социальным правам", - отметил глава СПЧ.