Число заболевших ОРВИ увеличилось в Вологодской области за месяц в пять раз

ВОЛОГДА, 31 января. /ТАСС/. Количество заболевших ОРВИ в Вологодской области увеличилось за месяц в пять раз - с 5 387 до 27,5 тыс. пациентов, сообщил вице-губернатор Антон Кольцов.

"Наблюдается стремительный рост заболеваемости ОРВИ: за первую неделю января зарегистрировано 5 387 заболевших, на прошлой неделе - 27,5 тыс. пациентов, то есть рост в пять раз. Это создает колоссальную нагрузку на здравоохранение. При этом медработники массово выбывают из строя: вчера на больничном было 917 медработников, сегодня уже 1 208 человек", - сообщил Кольцов на оперативном совещании областного правительства.

В связи с заболеванием медработников временно прекращают работу четыре прививочных пункта в Вологде и Череповце. Сотрудники перенаправлены на оказание помощи больным с ковидом. Остальные пункты вакцинации продолжат работу в штатном режиме, их остается по четыре в Вологде и Череповце, "там обеспечена 100-процентная доступность вакцинации для населения", сказал вице-губернатор.

Как сообщил начальник областного департамента здравоохранения Алексей Плотников, почти в 2,5 раза увеличилась нагрузка на персонал в поликлиниках. "Сегодня мы занимались оперативным расширением приема пациентов в Вологодской поликлинике № 1 и медсанчасти "Северстали", где очереди начали скапливаться на улице. В поликлинике № 7 на сегодня принято уже 1 136 вызовов на дом врача-педиатра и врача-терапевта. За неделю было почти 9 тысяч вызовов скорой помощи, в том числе 1 413 - к пациентам с ковидом. Среднее время приезда бригады удается выдерживать", - сообщил Плотников.

Всего в Вологодской области выявлено 107 308 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 710, из них 25 госпитализированы. Выздоровели 97 900 человек, умерли 3 210. С 31 января в регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи взрослым, и амбулаторной, и стационарной. Приостановлена работа сферы дополнительного образования в очном формате для учреждений всех форм собственности, занятия возможны лишь онлайн. На 31 января первым компонентом вакцины привито 610 888 человек, в том числе 96,5 тыс. прошли ревакцинацию. Охват прививками составляет 56,86% взрослого населения, регион занимает по этому показателю 53 место среди субъектов РФ. План по вакцинации выполнен на 71%.