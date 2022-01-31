Молдавские пенсионеры устроили протест против роста цен у резиденции президента

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Протестная акция пенсионеров против повышения пенсионного возраста и роста цен на энергоносители, продукты питания и услуги прошла в понедельник у резиденции президента Молдавии. Несколько десятков ее участников пришли с лозунгами "Требуем 100% компенсации тарифа на газ", "Цены убивают", "Верните прежние тарифы" и попросили встречи с Майей Санду, однако полиция их не пропустила в здание, передает с места события корреспондент ТАСС.

Кризис в энергетике и рост цен на газ, электроэнергию, вызвал недовольство жителей республики. На прошедшей неделе на антиправительственные протесты в Кишиневе вышли транспортники, а также жители Гагаузии. Новое руководство оппозиционной Партии социалистов также заявило, что будет добиваться отставки президента Майи Санду и правительства, которое сформировала поддерживающая ее Партия действия и солидарности (ПДС), с такими же лозунгами выступили и другие оппозиционные формирования.

Со своей стороны премьер Молдавии Наталья Гаврилица обвинила оппозиционных политиков в том, что они используют кризис в стране для повышения своего рейтинга. "Жаль, что политики цинично используют энергетический кризис, чтобы увеличить политический капитал за счет нужд граждан", - сказала глава кабинета в ходе брифинга в понедельник. Она пообещала увеличить финансовую помощь домохозяйствам, которым компенсируют потребление в объеме 150 куб. м. газа в месяц. И внедрить механизмы поддержки предприятий, которые производят социально значимую продукцию.

В январе этого года стоимость газа для Молдавии выросла с $457 до $647 за тыс. куб. м. Внутренние тарифы на газ также выросли более чем на треть. В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Власти республики отмечают, что договор заключен на достаточно выгодных условиях.