В бизнес-центрах Ленобласти выделят офисы для приема пациентов с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Кабинеты для приема пациентов с COVID-19 и ПЦР-тестирования будут организованы в бизнес-центрах Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

"Бизнес-центры и офисные помещения в Мурино и Кудрово будут временно предоставлены медикам и оборудованы для ведения приема и взятия мазков для тестов ПЦР. Александр Дрозденко прокомментировал, что благодарен бизнесу, который откликнулся на просьбу администрации о выделении дополнительных помещений для медиков в острый период пандемии", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации, за счет бизнес-центров будут усилены медицинские мощности, которых не хватает для оказания помощи пациентам с COVID-19. Услуги будут предоставляться бесплатно, в рамках ОМС.

По данным пресс-службы, также будут оборудованы дополнительные медицинские кабинеты в Буграх в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. В районах новостроек будут работать передвижные амбулатории, для них область привлечет врачей детской и взрослой клинических больниц.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложняется, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составил 1 319 человек, госпитализированы 85. Всего с начала пандемии в регионе выявили 117 318 случаев заражения, выздоровели 102 520 (417 за сутки), умерли 3 164 (9 за сутки).