В УрФО развернули еще 2,2 тыс. коек для больных COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) развернули за минувшую неделю более 2,2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, общее число коек для ковидных пациентов составило 10 203. Свободно 23% фонда, говорится в сообщении, опубликованном на сайте аппарата полномочного представителя президента в УрФО.

"Растет число госпитализаций. За минувшую неделю (с 22 по 29 января) в регионах развернуто 2 272 дополнительных койки в стационарах. Общее количество коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, - 10 203. Из них 23% свободны", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что за последние десять дней суточная заболеваемость увеличилась в четыре раза. "Большой процент среди заболевших - дети. Фиксируется много амбулаторных случаев и, что самое тревожное, увеличилось число госпитализаций. Первичное звено системы здравоохранения уже работает в условиях высочайшей нагрузки. Если вовремя не разорвать цепочки контактов, особенно в группах риска, мы получим еще более взрывной рост числа заболевших", - приводятся в тексте слова полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

В УрФО за всю пандемию зарегистрировано 739 033 случая заражения коронавирусом, выздоровели 631 154 человека, умерли 24 406.