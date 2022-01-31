Глава СПЧ заявил об отсутствии инструментов защиты прав россиян в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил об отсутствии инструментов защиты прав российских граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, и планах проработать этот вопрос.

"Ко мне поступают обращения [от проживающих в ДНР и ЛНР граждан РФ]. Очень много обращений поступает уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой защитить их права. Причем это не какие-то политические права, это бытовые аспекты, связанные с жильем, с увольнением с работы, с невыплатой пособий и так далее. И люди обращаются. Но они хоть и российские граждане, они вне нашей юрисдикции. Нет возможности, нет институтов, нет рычагов, инструментов, которые позволяли бы помогать этим гражданам. А их уже примерно 600 тыс.", - сказал Фадеев журналистам в понедельник.

Он отметил, что решения этого вопроса пока нет. "Будем обсуждать", - сказал Фадеев.