"Новая газета" подала заявление в СК из-за поста Кадырова

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Новая газета" подала заявление в СК РФ на главу Чечни Рамзана Кадырова, который в своем Telegram-канале назвал журналистку издания Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина террористами. Об этом в понедельник сообщается на сайте издания.

"Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились", - говорится в заявлении издания.

Ранее Кадыров в посте в своем Telegram-канале назвал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и члена СПЧ, председателя межрегионального общественного объединения "Комитет против пыток" Игоря Каляпина террористами и пособниками террористов.

Издание просит возбудить уголовное дело по пункту "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). "Заявление подано на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина", - сообщается на сайте "Новой газеты".