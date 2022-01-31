Праздник весны. Как в Пекине встречают китайский Новый год

ПЕКИН, 31 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Жители Китая в ночь на вторник встретят Новый год по лунному календарю - Чуньцзе (Праздник весны). Его покровителем будет синий водяной тигр - символ храбрости, силы, трудолюбия, а также мужества и отваги.

Ежегодно Праздник весны отмечается в первый день первого месяца по китайскому лунному календарю. В григорианском стиле это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. В этот раз новый год наступит 1 февраля и продлится 355 дней, до 21 января 2023 года.

Чуньцзе является одним из главных праздников в Китае. Для многих его жителей, особенно для 300 млн рабочих-мигрантов, новогодние каникулы (в этом году с 31 января по 6 февраля), пожалуй, единственная возможность отправиться на малую родину, чтобы встретиться с родными и близкими. Именно поэтому до пандемии китайцы совершали в новогодний период свыше 3 млрд поездок по стране.

Третий год подряд Праздник весны омрачает коронавирус: в 2020 году новогодняя ночь совпала с введением локдауна в Ухане, в прошлом году власти рекомендовали китайцам отказаться от поездок и массовых гуляний в связи с локальными вспышками. Этот год не исключение. В условиях распространения омикрон-штамма и ужесточения противоэпидемических мер в связи с проведением Олимпийских игр правительство КНР рекомендовало гражданам не путешествовать без острой необходимости, а также воздержаться от шумных и многолюдных празднований в кафе и ресторанах.

Особое внимание уделено Пекину, который в эти дни принимает тысячи иностранных гостей и проводит последние приготовления к Олимпиаде. Как смог убедиться корреспондент ТАСС, улицы Пекина в предпраздничные дни опустели: на дорогах почти нет пробок, парковки в центре мегаполиса практически пустые, большинство посетителей в кафе и ресторанах - проживающие в столице иностранцы. Китайцев среди них немного - как правило, это семьи или небольшие компании из трех-четырех человек.

Несмотря на требование сократить поездки по стране в дни каникул, некоторые граждане Китая все же отправились на малую родину. Однако таких немного: по данным на минувшую субботу, жители КНР совершили "лишь" 30 млн поездок по стране.

Праздничный стол

Как рассказала корреспонденту ТАСС девушка по фамилии Ли, ее родной город - Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая. "Из-за пандемии в этом году мы будем праздновать Новый год в Пекине", - поделилась она. Вместе с сыном они прогуливались в предновогодний вечер по пешеходной улице Цяньмэнь в центре столицы. "Здесь мой супруг, мои друзья. Поэтому мы будем праздновать Чуньцзе в Пекине все вместе", - добавила девушка.

На вопрос, как они планируют провести новогоднюю ночь, молодая женщина ответила: "В канун Чуньцзе мы соберемся вместе, будем лепить и есть цзяоцзы (китайские пельмени - прим. ТАСС)". Она также отметила, что лепка пельменей имеет свой скрытый и почти сакральный для китайцев смысл. "Это символ единения близких. Так выглядит традиционный процесс празднования Нового года в Китае", - пояснила она с улыбкой.

Согласно одной из теорий происхождения блюда, название цзяоцзы созвучно со словом "монета". В то же время форма китайских пельменей напоминает слитки серебра (юаньбао, в России известные как ямбы), которые были в обращении в Китае до денежной реформы. Так или иначе, выражение "лепить пельмени" ("бао цзяоцзы") созвучно фразе "делать монеты". Другими словами, китайцы верят - чем больше семья налепит пельменей на новогодний стол, тем богаче их род станет в грядущем году.

На вопрос корреспондента ТАСС, какие цзяоцзы собирается лепить Ли вместе с друзьями, девушка сказала, что у них на новогоднем столе будут пельмени с овощами, сладкой начинкой, а также с каштанами. "У этих начинок есть тайный смысл", - продолжила она. "Это символ того, что предстоящий год будет полон счастья и благополучия, наша надежда на то, что все мечты и желания осуществятся", - пояснила жительница Пекина.

Наряду с пельменями практически в каждой китайской семье на новогоднем столе также присутствует рыба - ее китайское название "юй" созвучно с иероглифом "достаток, изобилие". Из напитков китайцы предпочитают пить пиво, нередко байцзю - 54-градусную китайскую водку.

Новогодние традиции

Помимо праздничного стола, другой важной составляющей Чуньцзе являются новогодние украшения. По обе стороны от входной двери жилища принято вешать красные ленты - "чуньлянь" - полотнища с каллиграфически выписанными иероглифами - пожеланиями счастья и удачи. По центру двери, как правило, размещают иероглиф "фу" - "счастье". Те, кто верит в приметы, стараются в Новый год реже пользоваться ножами, ножницами и прочими острыми предметами. Согласно поверью, так можно "отрезать грядущее счастье" и омрачить весь будущий год.

В качестве подарков друзьям и родственникам обычно дарят спиртные напитки, корзины с фруктами и чай, младшим членам семьи традиционно вручают красные конверты с банкнотами внутри - хунбао. Это, помимо прочего, считается и оберегом от злых духов. В современном Китае хунбао перешли в онлайн: в китайских мессенджерах денежные переводы с эмблемой красного конверта оправляют не только детям, но и взрослым.

"По традиции, я отмечаю Новый год с родителями", - рассказала корреспонденту ТАСС китаянка по имени Су Тун. Несколько месяцев назад она приехала из-за рубежа со стажировки, это ее первый семейный праздник после возвращения. В канун Нового года девушка гуляла по торговому центру в центре Пекина. "Обычно мы собираемся вместе с родителями, затем встречаемся с друзьями, чтобы вместе немного выпить и съесть традиционные китайские блюда: обязательно - что-нибудь из рыбы и мяса. После этого запускаем петарды, хлопушки", - рассказала она.

Девушка также поделилась, что очень устала от ограничений, связанных с пандемией. "Мне кажется, с эпидемией люди стали безразличными друг к другу. Все держат дистанцию", - пояснила Су Тун. "Поэтому хочу больше гулять, увидеть много счастливых лиц", - сказала она, добавив, что надеется на скорейшее окончание пандемии.

Символ года

В праздничные дни улицы китайской столицы украсили полосатыми мордочками, экспозиции с покровителем нового года установлены в деловом и в историческом центре города. Несколько торговых центров Пекина "облачились" в тигриную шкуру, перекрасив фасад в черно-красный анималистический узор. Кроме того, все чаще на улицах можно встретить детей, одетых в праздничный комбинезон в виде тигра, еще одним трендом стали защитные маски с изображением морды символа года.

Многие иностранные бренды одежды специально к Чуньцзе представили специальные коллекции, выполненные из ткани красного цвета - символа китайского Нового года - с черными тигриными полосами. Китайцы очень трепетно относятся к наряду для новогодней ночи: встречать тигра, как и других покровителей, нужно обязательно в красном и в новом.

Нередко тигра можно увидеть рядом с талисманами предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр - пандой Бин Дуньдунь и красным традиционным китайским фонариком - Сюэ Жунжун: перекрестки ключевых улиц Пекина украшены огромными инсталляциями, в уличных лавках и магазинах продаются тематические сувениры.

В этом году Чуньцзе стал для Китая не только Праздником весны, но и большим праздником спорта: дни каникул совпадают с началом зимней Олимпиады в Пекине - она стартует 4 февраля. Пожалуй, впервые с начала пандемии Чуньцзе по-настоящему наполнен ожиданиями и надеждой.