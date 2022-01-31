Смертность из-за ковида в России в январе снизилась на треть, несмотря на волну "омикрона"

С 1 по 31 января штаб сообщил о 1 361 095 случаях заражения, что на 57,7% больше, чем в декабре, и на 96,6% больше, чем в январе 2021 года.

При этом власти не торопятся вводить жесткие ограничения: новый штамм, как полагают специалисты, переносится легче предыдущих, а смертность из-за инфекции опустилась до минимума с лета 2021 года.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Распространение омикрон-штамма коронавируса привело к новому подъему заболеваемости в России - число выявленных в январе случаев заражения почти на 60% превысило показатель декабря, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

На новогодних каникулах число выявляемых случаев опускалось до минимумов с середины июня 2021 года - около 15 000 в сутки. Как отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, это было связано не только с падением заболеваемости, но и с уменьшением количества тестов на ковид - охват россиян тестированием в этот период падал ниже нормативного. Вскоре темпы распространения инфекции резко ускорились, и в последние три дня в стране регистрируют свыше 100 тыс. заразившихся.

Очередная волна вызвана штаммом "омикрон", который оказался заразнее предшественников. Первых инфицированных им обнаружили в России еще в декабре, а сейчас он активно вытесняет доминировавшую до этого "дельту" - на прошлой неделе ее доля среди выявляемых заражений опустилась ниже 50%. Новый штамм зафиксирован уже в 82 из 85 регионов, а в некоторых, включая Москву и Санкт-Петербург, он стал господствующим.

При этом "омикрон", по мнению экспертов, переносится легче "дельты" и лечится на амбулаторном этапе. Благодаря этому число госпитализаций в стране растет гораздо медленнее заболеваемости: на прошлой неделе оно, по информации оперативного штаба, увеличилось примерно на 40%, а за неделю до этого - менее чем на 10%.

Минимум смертности

В январе штаб зарегистрировал 22 489 смертей из-за коронавируса против 33 667 в декабре, то есть смертность снизилась примерно на треть. Число умерших, как свидетельствуют подсчеты ТАСС, оказалось минимальным с июня прошлого года.

Показатель летальности инфекции упал сразу в два раза: если в декабре она составляла 3,9%, то в январе - только 1,65%. Если брать индикатор за все время пандемии, то он также заметно снизился - с 2,94% в конце прошлого месяца до 2,79% сейчас.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Главные очаги

Быстрее всего заболеваемость ожидаемо росла в регионах, которые первыми столкнулись с "омикроном", - Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Если в декабре там выявили 200 541 случай заражения (23,2% зарегистрированных в стране), то в январе - втрое больше, 619 002 (45,5%).

В Москве зафиксировали 326 607 инфицированных против 84 027 месяцем ранее, а число выявляемых заражений увеличилось на порядок: в начале января в столице регистрировали около 2 000 случаев, а сейчас - свыше 20 000.

Сопоставимым оказался подъем заболеваемости в Санкт-Петербурге - за весь декабрь, по данным оперативного штаба, там заразились 64 636 человек, а в январе - 172 925 (рост в 2,7 раза). В Подмосковье число зафиксированных случаев превысило показатель предыдущего месяца в 2,3 раза.

Детская заболеваемость

Одной из особенностей нынешней волны эпидемии стал быстрый рост заболеваемости среди детей. Это также связано с "омикроном" - как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, дети заражаются новым штаммом в 2,5 раза чаще, чем остальными.

Это заставляет все больше регионов частично переводить школы на дистанционное обучение и вводить другие ограничения для несовершеннолетних - так, в понедельник власти Санкт-Петербурга объявили о переводе на удаленку учащихся 7-11 классов на период с 2 по 13 февраля. На это же время несовершеннолетним запретили посещать кафе и рестораны, притом что им уже нельзя ходить в кинотеатры, театры и музеи.

При этом в Минпросвещения заявили, что перевод школьников на дистанционное обучение на федеральном уровне не планируется: такие решения, по словам главы министерства Сергея Кравцова, при необходимости будут принимать регионы "локально".