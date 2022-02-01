Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2022 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в феврале 2022 года и коснутся многих россиян.

Индексация пенсий

С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию — ее проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6%. Кроме того, пенсионеры получат доплату за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%), и 8,6%, потому что закон имеет обратную силу.

Ежегодный пересмотр размера маткапитала

1 февраля материнский капитал и ряд других пособий проиндексируют на 8,4%. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тыс. рублей.

Теперь размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, то есть в соответствии с фактической, а не прогнозируемой инфляцией, как раньше.

Прожиточный минимум должников

С 1 февраля вступит в силу закон о минимальном гарантированном доходе должников, согласно которому на зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Должнику нужно будет только подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должны сохранить минимальный доход.

Ограничение не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера.

Контроль за медотводами от вакцинации

После каждого случая введения вакцины (ее компонентов) против COVID-19 или обнаружения медицинского противопоказания к вакцинации сведения будут вноситься в специальный информационный ресурс. Таким образом с 1 февраля вводится контроль за предоставлением медицинских отводов от вакцинации.

Для посещения общественных мест сохраняется возможность в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР.

В кино по "Пушкинской карте"

С 1 февраля появится возможность использовать "Пушкинскую карту" для покупки билетов в кино на отечественные фильмы. На это можно будет потратить не больше 2 тыс. рублей из общей суммы карты, равной 5 тыс. рублей.

"Пушкинская карта" предоставляет россиянам в возрасте от 14 до 22 лет возможность посещать культурные мероприятия и учреждения за счет государства.

Информация о состоянии многоквартирных домов

Органы власти и местного самоуправления с 1 февраля обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные будут направляться в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Информацию предоставят в виде выписки по запросам любых лиц.

"Арктический гектар"

Безвозмездно получить гектар арктической земли с 1 февраля сможет любой россиянин или участник госпрограммы по добровольному переселению соотечественников. Ранее землю в приоритетном порядке предоставляли местным жителям.

По правилам участия в программе в течение одного года необходимо уведомить уполномоченный орган о выбранном виде использования земли, через три года в течение трех месяцев задекларировать использование земли, а к завершению пятилетнего срока в течение полугода подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду, подтвердив ее использование.

Экологические штрафы

Вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. С 1 февраля штраф для должностных лиц составит до 40 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. рублей.

Также штрафы будут грозить, если системы контроля были установлены с нарушением требований или некорректно передают данные в государственный реестр.

Пожизненное заключение педофилов

Сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности, с 8 февраля будет караться пожизненным лишением свободы.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

С 8 февраля в несколько раз повышаются штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции.

Также вводится административная ответственность за ее перевозку. Для физических лиц штраф составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции.