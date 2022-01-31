СПЧ изучит вопрос о регулярной господдержке НКО, которые помогают бездомным

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) изучит предложение о регулярной госпомощи для некоммерческих организаций (НКО), которые оказывают поддержку бездомным. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава Совета Валерий Фадеев.

"Есть НКО, которые помогают бездомным или собирают деньги жертвователей. Предложение состоит в том, чтобы поддержать эти организации. И коллеги говорят о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь. Наши коллеги говорят, что, похоже, потребуются не гранты, а регулярная помощь. Потому что гранты выдают, а потом по каким-то причинам организации не удается получить грант, опекаемые этими организациями лица оказываются без поддержки. Нужна какая-то регулярная помощь, мы будем это предложение изучать", - сказал Фадеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал представить предложения "о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного места жительства". На исполнение этих поручений президент отвел срок до 1 мая 2022 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей регионов.