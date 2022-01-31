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Пандемия COVID-19

В Петербурге за неделю закрыли семь баров из-за несоблюдения антиковидных мер

В отношении 39 посетителей заведений составлены протоколы об административных правонарушениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники администрации Санкт-Петербурга совместно с представителями Роспотребнадзора и полиции за прошедшую неделю в ходе проверок закрыли и опечатали семь баров и кальянных из-за несоблюдения антиковидных ограничений. В отношении 39 посетителей заведений составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщили  в пресс-службе правительства города.

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"В отношении владельцев, не обеспечивших соблюдение антикоронавирусного законодательства, ведется работа по возбуждению административных производств. Нарушителям - юридическим лицам грозит штраф до трехсот тысяч рублей. В отношении 39 посетителей баров также составлены протоколы об административных правонарушениях. Работа семи заведений приостановлена, помещения опечатаны сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности участники контрольных мероприятий в ночное время проверили 17 заведений. Семь опечатанных после проверки заведений нарушили запрет на работу в ночное время. Также в барах отсутствовал контроль QR-кодов, сотрудники не носили маски, а посетители вопреки ограничениям курили кальяны.

В дневное время инспекция проверила 87 магазинов, 22 точки общепита и 25 организаций сферы услуг. Нарушения выявлены на восьми объектах. В частности, в одной из точек общепита отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции, а в одном из гипермаркетов не была организована проверка QR-кодов у посетителей. Проверки коснулись предприятий в 11 районах Санкт-Петербурга, отметили в пресс-службе.

"Ситуация с заболеваемостью напряженная. Омикрон распространяется стремительно. Болеют дети. Сейчас главное - обеспечить нормальную работу всех жизненно важных отраслей, не прибегая к дополнительным ограничениям. Много зависит от ответственности бизнеса и самих горожан. Тех, кто не выполняет требования, принятые на законодательном уровне, ждет наказание — вплоть до закрытия предприятий", - отметил губернатор города Александр Беглов.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 15 802 человек, госпитализированы 548. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 856 385 человек (1 614 за сутки), умер 29 901 (60 за сутки).

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