Работу кружков и секций приостанавливают в Новгородской области из-за коронавируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 января. /ТАСС/. Деятельность клубных формирований - кружков и секций - приостанавливается на 14 дней в Новгородской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщил заместитель губернатора Новгородской области Андрей Данилов в ходе оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

"С 1 февраля и на 14 дней у нас приостанавливается деятельность по оказанию услуг клубными формированиями в очной форме для несовершеннолетних: кружки, секции, студии в учреждениях культуры", - сказал он. При этом, образовательные центры продолжают работу.

По данным министра образования Новгородской области Евгении Серебяковой, в регионе 18 школ полностью закрыты на карантин, в 43 школах региона на карантин по коронавирусузакрыто 86 классов и 332 класса по гриппу и ОРВИ.

"В детских садах ситуация лучше, закрыто только две группы", - отметила она.

По данным оперативного штаба Новгородской области, всего с начала пандемии диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердили у 71 411 жителей региона, суточный прирост составил - 459 случаев, 66 321 выздоровел, 838 умерли.