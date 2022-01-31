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Пандемия COVID-19

Более 11% от всех классов в школах Екатеринбурга перевели на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ

В регионе число заболевших коронавирусом превышает 220 тыс. случаев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Свыше 11% от общего числа классов в школах Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в департаменте образования администрации города.

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"По данным на 31 января 2022 года в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 750 классов - 11,4% от общего количества классов в школах Екатеринбурга (НКВИ - 611, ОРВИ -139); 173 группы - 5,2% от общего количества групп в детских садах в Екатеринбурге (НКВИ - 112, ОРВИ - 61). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", - сказали в пресс-службе.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 220 тыс. случаев.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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