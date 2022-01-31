"Киевтеплоэнерго" отстранило от работы 500 человек из-за отсутствия прививок от COVID-19

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украинское столичное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в понедельник отстранило от работы более 500 сотрудников из-за отсутствия у них сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило издание " Страна " со ссылкой на приказа директора предприятия Василия Деревицкого.

По информации издания, под действие приказа попали электрики, сварщики, мастера смены, машинисты котлов, электромонтеры, ведущие инженеры, дворники, уборщики, машинисты насосных установок, аппаратчики химического водоочищения, два десятка сторожей сектора охраны объектов и многие другие специалисты. В приказе предписано не выплачивать зарплату этим сотрудникам до конца действия карантина или до тех пор, пока они не сделают прививку.

Всего на "Киевтеплоэнерго" работают около 7 тыс. человек.

С 31 января вступил в силу приказ Минздрава Украины, который расширил перечень организаций, чьи сотрудники подлежат обязательной вакцинации от COVID-19, а в противном случае будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. В этот список попали и работники органов местного самоуправления и коммунальных служб. Ранее это требование относилось к сотрудникам органов центральной исполнительной власти, представителям организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных заведений, а также предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Кроме того, вакцинироваться обязали работников сферы образования и чиновников местных органов власти.

Всего с начала эпидемии на Украине, где проживают с более 41 млн человек, подтвердили свыше 4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось свыше 100 125 пациентов с COVID-19. С начала кампании по вакцинации в стране привили 15,3 млн человек, полный курс прошли 14,6 млн украинцев, ревакцинацию сделали более 330 тыс.