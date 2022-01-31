Путин отметил необычайный талант и обаяние Леонида Куравлева

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования детям Леонида Куравлева в связи со смертью артиста. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Леонид Вячеславович Куравлев был выдающимся артистом и поистине народным любимцем, подарившим нам целое созвездие ярких, самобытных, мастерски сыгранных ролей. Он работал творчески, увлеченно, покорял зрителей необычайным талантом и обаянием, искренностью и душевной щедростью", - приводятся в телеграмме слова президента.

Глава государства отметил, что добрая память о Куравлеве навсегда сохранится в сердцах россиян.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. За годы творчества он сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой.