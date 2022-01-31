Власти Ямала продлили дистанционное обучение в школах до 19 февраля

ТАСС, 31 января. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли решение продлить дистанционное обучение школьников еще на две недели, до 19 февраля, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее ямальские власти перевели на удаленку на две недели с 24 января учеников 1-8 классов и воспитанников детских садов.

"По итогам заседания принято решение продлить дистанционное обучение в школах до 19 февраля. У первоклассников на одну из этих двух недель придутся каникулы - с 7 по 12 февраля. Ученики 9-11 классов продолжат заниматься очно", - говорится в сообщении.

Также на две недели продлевается дистант в детских садах, продолжат работу дежурные группы.

В пресс-службе окружного департамента здравоохранения уточнили ТАСС, что сейчас в регионе проходит активная вакцинация подростков "Спутником М". Неделю назад регион получил 480 доз вакцины, половина уже израсходована. При этом в листах ожидания на вакцинацию находятся более 3 тыс. подростков.

О ситуации в регионе

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено более 73 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе омикрон-штаммом. По данным на 31 января, за последние сутки зафиксировано 1 559 случаев, две недели назад фиксировалось еще около 100 случаев ежесуточно. Порядка 40% от всех заразившихся составляют дети и подростки.

В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены все массовые мероприятия и работа заведений общепита по ночам, введены QR-коды, режим повышенной готовности продлен до 31 марта.