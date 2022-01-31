В Ингушетии введут дистанционное обучение для школьников с 3 по 5 февраля

МАГАС, 31 января. /ТАСС/. Министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова издала приказ о переводе учащихся школ региона на дистанционный режим обучения с 3 по 5 февраля из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с высоким риском развития заболевания у детей приказываю с 3 по 5 февраля текущего года организовать обучение для учащихся общеобразовательных организаций с использованием дистанционных образовательных технологий", - приводит пресс-служба текст указа.

Ранее, по решению ведомства, весенние школьные каникулы были перенесены с марта на 25 января. "Завершиться каникулы должны 2 февраля в среду. Но было принято решение о переводе до конца этой недели детей на дистанционное обучение, то есть до 5 февраля", - пояснили в ведомстве.

По словам главы республики Махмуда-Али Калиматова, необходимо обезопасить детей и оградить их от посещения мест большого скопления людей.

"Будем следить за динамикой дальнейшего развития ситуации, связанной с ковидом, и принимать соответствующее решение. Важно обезопасить наших детей с минимальным ущербом для образовательного процесса. Попросил бы родителей обратить особое внимание на профилактику в период нахождения детей дома и проследить, чтобы на время ограничительных мер, они не находились в общественных местах", - написал глава республики в своем аккаунте в Instagram.

Также в последнюю неделю января на дистанционный режим ранее были переведены обучающиеся колледжей региона.