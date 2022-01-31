Путин продлил срок подачи обращений о сохранении постов чиновниками со вторым гражданством

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, который на год продлевает срок подачи обращений, позволяющих чиновнику со вторым гражданством сохранить занимаемую должность. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

В августе прошлого года Путин подписал указ, разрешивший принимать на госслужбу граждан России, имеющих также иностранное подданство при невозможности от него избавиться. Кроме того, документ позволял руководителям, которые намеревались оставить таких сотрудников на занимаемых должностях или перевести их на другие посты, подать обращение в специальную комиссию до 15 ноября 2021 года.

"Внести в указ президента <...> изменение, заменив в пункте 4 слова "до 15 ноября 2021 года" словами "до 15 ноября 2022 года", - говорится в новом указе.

Согласно принятому в прошлом году документу, гражданин РФ, имеющий также подданство иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне. Это распространяется и на действующих чиновников.

Факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства устанавливается решением президента РФ или президентской комиссией по вопросам гражданства.

При этом сами чиновники должны принимать все возможные меры, направленные на прекращение иностранного гражданства, воздерживаться от получения паспортов и прочих документов других стран, а также воздерживаться от совершения иных действий "в качестве гражданина (подданного) иностранного государства, за исключением случаев", когда это необходимо для прекращения гражданства.