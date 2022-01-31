Более 150 тыс. жителей Подмосковья оформили "Пушкинскую карту"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Свыше 150 тыс. жителей Московской области от 14 до 22 лет оформили "Пушкинскую карту" для приобретения билетов в учреждения культуры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала реализации проекта в Подмосковье "Пушкинскую карту" уже оформили более 150 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. По карте куплено уже свыше 13 тыс. билетов", - процитировали в тексте слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что в проекте участвуют более 70 подмосковных учреждений культуры. В настоящее время по карте можно приобрести билеты на более чем 900 мероприятий.

"С 1 февраля по карте можно купить билеты и на сеансы отечественных фильмов. В этом году баланс карты составляет 5 тыс. рублей. На эти средства обладатели карты могут купить билеты в музеи, театры, филармонии и другие учреждения культуры, участвующие в программе", - отметила зампред.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.