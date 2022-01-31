В ОП считают, что нет необходимости снижать нештрафуемый порог скорости

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает, что инициатива заммэра Москвы Максима Ликсутова о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч направлена на повышение количества штрафов, в этом предложении нет необходимости.

"Непонятно, почему эта идея вновь возникает. Буквально недавно, в прошлом году, она уже обсуждалась с учетом мнений регионов, общественных палат и экспертов, этот законопроект не нашел поддержки", - сказал Холодов ТАСС в понедельник.

По его словам, эта инициатива "направлена на повышение количества штрафов". "На судебных приставов ляжет очень большая нагрузка, так как себестоимость взыскания штрафов составляет около 2 тыс. рублей. Поэтому у нас в свое время и отменили нештрафуемый порог от 10 до 20 км/ч, так как для государства получить штраф от автомобилиста стоило дороже, чем сама сумма штрафа", - добавил член ОП.

Он отметил, что инфраструктура во всех регионах выстроена именно с учетом действующего порога скорости.

"Местные власти вправе устанавливать ограничения, во многих случаях они хотят, чтобы автомобилист ехал со скоростью не больше 60 км/ч, поэтому они выставляют знак 40 км/ч. Если сейчас менять закон, то придется во всех городах пересматривать организацию дорожного движения: где-то снимать ограничительные знаки, где-то их менять. Необходимости в этом я не вижу. Там, где действительно есть опасные, аварийные зоны, эту ситуацию уже решили ограничивающими знаками и камерами, фиксирующими нарушения", - считает Холодов.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал "откровенно вредной" инициативу Ликсутова о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. По его словам, в партии не поддерживают данное предложение.