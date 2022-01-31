В СПЧ призвали закрепить в законе ответственность для организаторов пыток

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует предусмотреть в законодательстве ответственность не только для исполнителей, но и для организаторов пыток. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава совета Валерий Фадеев.

"Нельзя сказать, что государство игнорирует эту тему. Людей осуждают, сажают в тюрьму. Наше предложение - наказывать надо не только тех, кто непосредственно пытает, но и тех, кто организует пытки, их надо наказывать в первую очередь. Будем вместе с законодателями продвигать эту тему, чтобы пыток было меньше", - сказал Фадеев.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре заседания СПЧ рекомендовал Госдуме и Совету Федерации до 1 июля рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за применение пыток представителями власти.

Авторами законопроекта об ужесточении наказания за пытки выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ усиливает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Законопроект позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, это преступление будет считаться особо тяжким.