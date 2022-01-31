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В СПЧ призвали закрепить в законе ответственность для организаторов пыток

Глава совета Валерий Фадеев сообщил, что намерен "вместе с законодателями продвигать эту тему"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует предусмотреть в законодательстве ответственность не только для исполнителей, но и для организаторов пыток. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава совета Валерий Фадеев.

"Нельзя сказать, что государство игнорирует эту тему. Людей осуждают, сажают в тюрьму. Наше предложение - наказывать надо не только тех, кто непосредственно пытает, но и тех, кто организует пытки, их надо наказывать в первую очередь. Будем вместе с законодателями продвигать эту тему, чтобы пыток было меньше", - сказал Фадеев.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре заседания СПЧ рекомендовал Госдуме и Совету Федерации до 1 июля рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за применение пыток представителями власти.

Авторами законопроекта об ужесточении наказания за пытки выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ усиливает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Законопроект позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, это преступление будет считаться особо тяжким.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичФадеев, Валерий Александрович
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