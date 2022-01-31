В Волгоградской области 90 школ полностью перешли на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

ВОЛГОГРАД, 31 января. /ТАСС/. Власти Волгоградской области перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения детей и учителей новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ 90 школ, а также отдельные классы в 263 школах, сообщили ТАСС в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

"По состоянию на понедельник в Волгоградской области полностью на карантин переведены 15 школ в связи с выявленным ковидом (три школы в Волгограде, восемь - Волжский, по одной - в Серафимовческом, Новоаннинском, Иловлинском и Калачевском районах) и 75 - в связи с ОРВИ. Также на карантин ушли отдельные классы в 163 школах по COVID-19 и 100 - школах по ОРВИ", - говорится в сообщении.

Карантин частично введен в отдельных группах 141 дошкольного учреждения. Для предупреждения роста заболеваемости коронавирусом среди студентов частично на дистанционное обучение переведены группы в 21 колледже, а в Дубовском зооветеринарном колледже отправлены на удаленку все студенты.

Ограничительные мероприятия в учреждениях вводятся в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ. Принимаемые меры в первую очередь направлены на сохранение здоровья детей. Власти ведут ежедневный мониторинг, добавили в региональном комитете.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных с COVID-19 жителей Волгоградской области за последние две недели увеличилось в 2,5 раза, суточный прирост заболевших ковидом - в четыре раза. Сейчас в инфекционных госпиталях Волгоградской области с более тяжелыми формами проходят лечение порядка 2,5 тыс. человек, в том числе в палатах интенсивной терапии и реанимациях - более 300 человек (8-10%).

По данным регионального штаба на утро понедельника, в Волгоградской области с начала пандемии зарегистрировано 141 336 случаев заболевания коронавирусом (плюс 1 006 за последние сутки), выздоровел 124 951 человек (плюс 148 пациентов). С начала пандемии умер 5 991 человек.