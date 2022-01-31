Каждую шестую школу Уфы перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

УФА, 31 января. /ТАСС/.С 1 февраля 21 из 126 школ Уфы перейдут на дистанционный формат обучения из роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, сообщается на сайте городской администрации.

"В связи с высокими показателями заболеваемости детского населения респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, 21 из 126 уфимских школ рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения. Данное решение принято городским оперативным штабом по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции по рекомендации управления Роспотребнадзора РБ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на удаленку переводятся все ученики всех классов. Планируется, что удаленный формат обучения продлится по 7 февраля.

В Башкирии за минувшую неделю рост числа заболеваний COVID-19 составил 40%, в инфекционных центрах занято 2 600 мест, свободно 38% коек. При этом число госпитализированных составляет не более 4,5% от общего количества заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки выявили рекордные 964 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемии в республике переболело свыше 131 тыс. человек. С понедельника поликлиники Башкирии перешли на 14-часовой рабочий.